Lidl inaugura il nuovo supermercato in via Fleming

Lidl Italia, catena di supermercati con oltre 680 punti vendita presenti su tutto il territorio, festeggia un altro duplice taglio del nastro, giovedì 18 febbraio, a Parma e Benevento. L’investimento complessivo sostenuto per la realizzazione dei due nuovi supermercati ammonta ad oltre 9 milioni di euro che rientrano nel piano da oltre 400 milioni di euro stanziati dall’Azienda nel corso del 2020 per l’apertura di 50 nuovi punti vendita, diversi interventi di restyling della rete esistente e importanti investimenti nella logistica.

Lidl cala il poker a Parma

L’inaugurazione del nuovo Lidl di Parma, il quarto punto vendita dell’Insegna in città, si è tenuta giovedì 18 febbraio. Il nuovo punto vendita si trova in Via Fleming a pochi passi dal Polo Ospedaliero ed è inserito all’interno del nuovissimo centro polifunzionale Block 30. Nuova vita, quindi, all’area da 15.000 mq un tempo occupata da Mercatone Uno e che versava in stato di abbandono da alcuni anni. Una riqualificazione a consumo di suolo pari a zero e senza aumento della cubatura.

L’attenzione di Lidl verso la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica contraddistingue anche questo punto vendita, realizzato secondo una logica totalmente green. L’edificio, che rientra in classe energetica A+ ed è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale, presenta un’area vendita di oltre 1.350 mq e dispone di un impianto fotovoltaico da 53 kW. Inoltre, l’impianto di luci a LED di cui è dotato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione. Il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili.

Particolarmente rilevante anche il risvolto occupazionale di questa nuova apertura, specialmente in virtù dell’attuale contesto economico, che ha portato all’assunzione di 17 nuovi collaboratori che inizieranno così il proprio percorso lavorativo in Lidl.

Gli orari di apertura del supermercato sono pensati per garantire sempre il miglior servizio, evitando il più possibile l’affollamento del punto vendita: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 8:30 alle 20:30.