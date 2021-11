Linea Parma-La Spezia, lavori di manutenzione al viadotto sul fiume Taro

Proseguono come da programma i lavori di manutenzione straordinaria al viadotto ferroviario sul fiume Taro in prossimità della stazione di Borgo Val di Taro, tra Pontremoli e Berceto, sulla linea Parma – La Spezia.

Per consentire le attività in programma nel prossimo fine settimana, sabato 5 e domenica 6 novembre i treni in servizio sulla linea Parma – La Spezia modificheranno gli orari o saranno limitati nel loro percorso e sostituiti con autobus tra Pontremoli e Berceto.

I sistemi di vendita delle imprese ferroviarie sono aggiornati con i nuovi orari.

Nei cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), avviati nel mese di giugno, saranno impegnati circa 50 tra tecnici ed operai di RFI e delle ditte appaltatrici. Gli interventi interesseranno anche i ponti Taro III a Ostia Parmense e Fiume Magra a Pontremoli, dieci gallerie, gli impianti di segnalamento e quelli di trazione elettrica. Previste inoltre attività di completamento e finitura del rinnovo dei binari tra le stazioni di Berceto e Borgo Val di Taro, dove nel corso dell’interruzione estiva della linea è stata effettuata la sostituzione di 15 chilometri di rotaie, 26 mila traverse e della massicciata ferroviaria.

Investimento complessivo di RFI, circa 15 milioni di euro.