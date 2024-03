Linea Verde racconta le bellezze e le eccellenze di Parma e della sua provincia

'Linea Verde Life' questa settimana fa tappa a Parma. Elisa Isoardi e Monica Caradonna sabato 2 marzo alle 12.30 su Rai 1, ne racconteranno la bellezza, le eccellenze dell’enogastronomia e le qualità ambientali che la proiettano verso il futuro. Elisa Isoardi andrà in bicicletta lungo le piste ciclabili della città per raccontare il progetto 'Bike to work', importante iniziativa che promuove l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile per gli spostamenti quotidiani.

Monica Caradonna affronterà il tema dell’economia circolare e lo farà con una startup che ha trovato una soluzione per recuperare gli scarti e usarli nell’industria dell’ecodesign trasformando i rifiuti organici in nuove materie prime. Si mostrerà poi la bellezza del Teatro Regio, tra i pochi teatri al mondo a poter vantare il sipario storico originale dipinto da Giovan Battista Borghesi e rimasto intatto grazie a un intervento di restauro conservativo.

Elisa Isoardi visiterà un’azienda di giovani imprenditori che produce capi di moda in canapa, una risorsa che può aiutare a ridurre l’inquinamento, a limitare i danni a livello climatico e in generale ad adottare un modello di sviluppo industriale ecosostenibile. Infine, Monica Caradonna andrà alla scoperta del borgo di Montechiarugolo, dove è ancora ben visibile la cinta muraria che mantiene pressoché inalterata la struttura medioevale e si sviluppa intorno al Castello, importante esempio di architettura fortificata e dimora signorile. (La Presse)