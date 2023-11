Liste d'attesa, la protesta: "La visita ortopedica per mia madre con una spalla bloccata? Se ne riparla tra cinque mesi"

"La visita ortopedica? Non c'è posto fino ad aprile ma ora le prenotazioni non sono ancora aperte". E' questa la risposta che ha ricevuto un cittadino di Parma che a inizio novembre ha tentato di prenotare una visita per sua madre, con una spalla bloccata. Non è la prima volta che vengono sollevate problematiche relative alla lunghezza delle liste d'attesa a Parma. Ci riferiamo ovviamente alle visite mediche prenotate con il sistema pubblico.

La lettera: "La visita per mia madre con una spalla bloccata? Tra cinque mesi e ora non si può prenotare"

"Buongiorno, sono a segnalare un grosso problema di sanità a Parma - si legge nella lettera inviata da un lettore - a inizio novembre sono andato a prenotare una visita ortopedica per mia mamma bloccata con una spalla e mi hanno risposto che non c'è posto fino ad aprile e che comunque le liste sono chiuse e non è possibile neanche prenotare. Ho scritto all'Urp per segnalare il problema e mi hanno risposto di chiedere se potevo andare a pagamento con il rimborso della visita e mi hanno detto che l'Emilia Romagna ha abolito questa possibilità, pertanto l'unico modo era prenotare una visita al cup. Segnalando che non era possibile prenotare mi hanno risposto di provare a prenotare ogni giorno che magari si libera un posto. Ma vi sembra una cosa normale? Questa è la grande eccellenza della sanità in Emilia Romagna?"