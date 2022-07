Scivola in albergo e batte la testa: muore a 82 anni Luciano Silingardi

E' scivolato mentre si trovava in vacanza in un albergo in Sardegna ed ha battuto la testa. E' morto a 82 anni Luciano Silingardi, noto commercialista parmigiano, presidente di Cariparma dal 1987 al 2000 e presidente della fondazione Cariparma dal 1991 al 2004. Coinvolto nel crack Parmalat era stato condannato in Cassazione a 5 anni e 9 mesi, ottenendo poi gli arresti domiciliari. La notizia è arrivata ieri: l'episodio sarebbe avvenuto nella giornata di giovedì. Il commercialista, legato a doppio filo a Calisto Tanzi, per anni ha avuto un ruolo di rilievo nel mondo dell'imprenditoria parmigiana.