Maltempo: mercoledì neve in arrivo a Parma

A partire dalle prime ore del mattino di mercoledi 2 dicembre la neve arriverà nel parmense in Appennino. Dalla prime ore del pomeriggio, poi, la neve arriverà ad imbiancare anche la città di Parna e la provincia.

IRROMPE L'INVERNO SUL'ITALIA, VORTICE FREDDO IN ARRIVO - “Nel corso delle prossime ore assisteremo alla discesa di una massa d'aria fredda che dalla Scandinavia si metterà in moto verso le basse latitudini europee, supererà le Alpi nella notte tra martedì e mercoledì” - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Luca Pace che spiega - “L'aria fredda approfondirà un vortice ciclonico responsabile di un peggioramento di stampo invernale sull'Italia, con neve a quote basse se non a tratti in pianura al Nord”



FOCUS EMILIA ROMAGNA, MERCOLEDI ARRIVA LA NEVE ANCHE IN PIANURA - “Una delle regioni più colpite dal peggioramento sarà proprio l'Emilia Romagna” - avverte l'esperto di 3bmeteo.com - “Tra la notte e le prime ore del mattino la neve comincerà a imbiancare tutta la fascia appenninica emiliana, prima di fare la sua comparsa entro metà mattinata/primo pomeriggio anche sulle aree di pianura, specie tra le province di Reggio Emilia, Parma e Modena. Proprio in queste aree potremo avere in giornata accumuli anche di qualche centimetro, mentre gli accumuli potranno raggiungere anche i 30-40 cm sulla fascia appenninica a fine evento. Neve che potrà fare la sua comparsa in giornata anche sul Bolognese, compresa la città di Bologna in particolare nelle prime ore del pomeriggio. Le precipitazioni persisteranno anche nella seconda parte del giorno su gran parte della pianura emiliana, con generale attenuazione dei fenomeni attesa tra tarda sera e notte. Il clima sarà freddo, con venti forti da Nord sulle coste e mari molto mossi.”