Maltempo, da domani temporali in città e provincia con la neve in Appennino

Da domani arriva il maltempo, con temporali in città e neve in Appennino. L’anticiclone è in fase di declino sotto la spinta del flusso perturbato atlantico, pilotato da una vasta depressione che entro il weekend si impadronirà di tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Al suo interno - come riportato dal metereologo Lorenzo Badellino di 3bMeteo , scorrerà una perturbazione che giovedì impegnerà l’Emilia Romagna, determinando un graduale aumento della nuvolosità con prime deboli piogge entro sera, in un contesto ancora mite con massime fino a 16/17°C.

Venerdì entrerà in azione la parte più attiva della perturbazione, con piogge e rovesci al mattino sulle province di Piacenza e Parma, in estensione in giornata a quelle di Modena e Bologna, fino a Ferrarese, Ravennate, Cesenate, Forlivese e Riminese, e con fenomeni anche temporaleschi in prossimità

del Delta del Po.