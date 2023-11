Manutenzione dei viali Falcone e Borsellino, le modifiche alla viabilità dal 20 al 24 novembre

Nella settimana dal 20 al 24 novembre è programmato un importante intervento di manutenzione straordinaria della sede stradale dei viali Falcone e Borsellino, vicino alla stazione ferroviaria.

I viali Falcone e Borsellino saranno chiusi alla circolazione veicolare da viale Bottego ai relativi sottopassi ferroviari compresi .

L’accessibilità alla stazione FFSS sarà comunque garantita da via Monte Altissimo (dove sarà inoltre previsto lo stazionamento dei taxi) e, da nord, percorrendo viale Europa, via Villa Sant’Angelo e strada Alessandria, per seguire sui tratti dei viali Falcone e Borsellino a nord della stazione ferroviaria, che manterranno inalterato l’assetto viabilistico.

In particolare su viale Borsellino sarà delocalizzata l’area per sosta breve per la discesa e salita dei passeggeri.

Le fermate bus, normalmente collocate nel sottopasso ferroviario, saranno temporaneamente delocalizzate in viale Bottego in prossimità di piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa su entrambi i lati, in viale Toschi all’intersezione con viale Bottego e in via Trento.

In particolare:

Viale Toschi incrocio viale Bottego : Fermata sul lato ovest:



Linee n°2,6,7,8,9,11,13,21 Campus Express, linee urbane per centro città e zona sud

Fermata sul lato est:

Linee n°2,6,7,8,9,11,13,21 Fiere di Parma, linee urbane per viale Piacenza zone nord, ovest ed est

Viale Bottego : Fermata sul lato s ud linea n°23 per zona sud-est Fermata nel controviale adiacente piazzale Dalla Chiesa: linee urbane per il centro n°15 e n°23 e linee urbane per viale Piacenza e zona nord n°15 e Navetta via Vasari

Via Trento, tratto ricompreso tra viale Bottego e via Monte Altissimo : Linea urbana n°1 per centro città fermata sul lato ovest e per zona nord fermata sul lato est

Il terminal delle linee extraurbane di via Villa Sant’Angelo manterrà invariata la propria funzionalità.

L’accesso ai parcheggi in struttura, alle attività economiche e ricettive di viale Falcone e Borsellino avverrà esclusivamente attraverso l’itinerario menzionato, a Nord della stazione.

Gli accessi pedonali alla Stazione ferroviaria consigliati saranno quello di piazzale Dalla Chiesa, e l’accesso Nord del piano interrato al margine del sottovia, che avrà nell’immediata adiacenza una corsia di sosta breve per scarico passeggeri.

Gli accessi laterali est, ovest e sud del piano interrato saranno temporaneamente inibiti per esigenze di cantiere, non essendoci interscambio con il servizio di trasporto pubblico di linea e con il servizio di piazza nei punti consueti, dato che delocalizzati.