Manutenzione straordinaria del verde pubblico: 450mila euro per potature, rimonde del secco e abbattimenti

Al via i lavori di manutenzione straordinaria del verde in varie strade e quartieri della città e delle frazioni. Il Comune ha stanziato 450mila euro per dare seguito ad un programma significativo di attività che prenderanno avvio in questi giorni e interesseranno il territorio comunale nei prossimi mesi, fino a primavera.

Il patrimonio arboreo in carico al Comune ammonta a circa 42mila alberi. Il programma di potature e rimonde del secco (eliminazione dei rami secchi) interessa oltre 1.500 alberi dislocati in diverse zone della città e delle frazioni. Sono circa 60 gli abbattimenti previsti di alberi secchi e di piante sottoposte a valutazione preventiva di un agronomo incaricato dal Comune. Si tratta di piante colpite da patologie fito sanitarie irreversibili che vanno abbattute anche per motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica ed all’incolumità delle persone.