Lubiana Chiedilo a Parmatoday: "Il Comune ha abbandonato la manutenzione del verde: in via Picasso morti ciliegi ultradecennali" La lettera di un residente: "I cittadini chiedono al Comune se questa è la corretta strategia per preservare il verde, unico vero polmone per l'inquinamento"

Via Picasso

Chiedilo a Parmatoday: nella rubrica di oggi ci occupiamo di un tema già affrontato in altre occasioni. La manutenzione del verde da parte del Comune di Parma. Pubblichiamo la lettera di un cittadino che pone l'attenzione sulla situazione, in particolare, di via Picasso.

LA LETTERA DI STEFANO ZAETTA - "Buongiorno, gradirei che venisse pubblicata la denuncia di come in città la manutenzione del verde sia stata abbandonata dal Comune, questo si ripercuote causando la morte continua di alberi ultradecennali, come in via Picasso che un tempo era meta di fotografi e altri visitatori per assistere alla fioritura dei ciliegi in maggio, ma purtroppo continua la decimazione delle piante che seccano perchè non vengono più mantenute dal Comune. Piantare le nuove piante è sempre necessario, ma occorre preservare prima le piante adulte e non abbandonarle, in quanto prima che le nuove piante diventino adulte, servono molti anni. Il viale Picasso che era stato concepito con una fila parallela di ciliegi, oggi risente di una continua perdita di piante adulte non mantenute. I cittadini chiedono al Comune se questa è la corretta strategia per preservare il verde, unico vero polmone per l'inquinamento"

