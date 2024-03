Lavori per la mobilità ciclabile: 40 divieti di sosta temporanei

Dal 25 marzo e fino alla fine di aprile verranno introdotti 40 nuovi divieti di sosta temporanei per consentire l'esecuzione di alcuni lavori nell'ambito del progetto Regionale "Bike to work 2021. Iniziative per la mobilità sostenibile con impulso alla mobilità ciclistica. Zone 30 e ricucitura ciclabile". I provvedimenti, che prevedono anche la rimozione forzata, restringimenti di carreggiata, sensi unici alternati e divieti di circolazione, verranno attuati in determinati tratti stradali compresi nel Quartiere Pablo, Quartiere S. Leonardo, Quartiere Cittadella, Vicofertile e Via La Spezia.

Ecco la mappa degli interventi

QUARTIERE PABLO

1. Via Alessandro Fleming - Via Antonio Meucci

2. Via Alessandro Fleming - Via Amedeo Avogadro

3. Via Alessandro Fleming - Via Galileo Galilei

4. Via Alessandro Fleming - Via Enrico Fermi

5. Via Edoardo Jenner - Via Colli Monsignore Evasio

6. Via Edoardo Jenner - Via Emilia Ovest

7. Via Edoardo Jenner - Via Pompilio Tagliaferri

8. Via Edoardo Jenner - Via Galileo Galilei

9. Via Edoardo Jenner - Via Antonio Meucci.

QUARTIERE CITTADELLA

1. Strada Torelli – Via Massari;

2. Strada Torelli – Via Monte Bardone;

3. Strada Torelli – Via Sette F.Lli Cervi;

4. Strada Torelli – Via Anna Frank (Lato Ovest);

5. Via Montebello – Via Galimberti;

6. Via Montebello – Via Alberto Attila;

7. Via Montebello – Via Martiri Di Cefalonia;

8. Viale Duca Alessandro – Via Sette F.Lli Cervi;

9. Viale Duca Alessandro – Via Monte Bardone;

10. Viale Duca Alessandro – Via Stefano Massari;

11. Via Galimberti – Via Anna Frank;

12. Via Galimberti – Via Sette F.Lli Cervi;

13. Viale Duca Alessandro – Via Italo Pizzi.

QUARTIERE S. LEONARDO

1. Via Venezia - Via Enzo Vanoni

2. Via Venezia - Via Michele Valenti

3. Via Genova - Via Don Davide Albertario

4. Via Genova - Piazzale Salsi Ovest

5. Via Genova - Piazzale Salsi Est

6. Via Genova - Via Don Giuseppe Cavalli

7. Via Paradigna - Via Giuseppe Micheli

8. Via Paradigna - Via Felice Corini

9. Via Venezia - Via Imperia

10. Via Genova - Via Imperia

11. Via Genova - Via Enrico Mattei

12. Via San Leonardo - Via Giuseppe Micheli

13. Via San Leonardo - Via Felice Corini

14. Via Martiri Della Liberazione - Via Roma

15. Piazzale Salsi

VICOFERTILE

1. Intersezione Posta Tra Via Martiri Liberazione E Via Roma;

2. Via Martiri Liberazione, Breve Tratto Posto In Prossimità Di Via Ermes Benaglia.

3. Via Martiri Della Liberazione, Breve Tratto Posto In Prossimità Del Civ.141.

Via La Spezia, tratto compreso tra la rotatoria con via Chiavari e la rotatoria con via Silvio Pellico