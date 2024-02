Mercato delle auto: a Parma crollo di quasi il 10% dei passaggi di proprietà

A Parma, nel corso del 2023, si è registrato un netto calo (del - 9.8%) dei passaggi di proprietà delle automobili rispetto all'anno precedente.

I dati sono stati diffusi dall'Osservatorio di AutoScout24 sul mercato delle auto usate 2023 in Emilia-Romagna, fotografa una crescita dell'acquisto di auto usate, con un segno positivo del 5,5%. Il mercato dell'usato, dunque, si conferma fondamentale per il rinnovo del parco circolante, pur con gl iaumenti dei prezzi registrati nel 2023, che AutoScout24 quantifica in un 7,6%.

In particolare, nel 2023, l'Emilia Romagna ha fatto registrare 219.376 passaggi di proprietà al netto delle minivolture. Tutte le province mostrano un segno positivo, tranne quella di Rimini, che lo scorso anno ha registrato un calo del 49,3%

Secondo i dati interni di AutoScout24, il 58,9% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nel 2023 riguarda vetture benzina; seguono le auto diesel con il 27,3% mentre la quota di auto ibride ed elettriche rappresenta l’8,3% delle richieste totali. Se si considera solo l’elettrico “puro”, che rappresenta una quota ancora minoritaria, a frenare la sua ascesa anche nell’usato gli utenti segnalano principalmente la scarsa autonomia delle batterie e il costo elevato.

Nella Regione, tra i modelli più ricercati, vince in assoluto la Volkswagen Golf, ma se si prendono in considerazione solo le vetture ibride ed elettriche troviamo tra le ibride la Mercedes GLE e tra le elettriche la Smart ForTwo.