Mercato del lavoro, Parma nella Top 5: ecco le figure più ricercate

Come ogni anno InfoJobs, piattaforma impegnata nella ricerca di lavoro online, ha analizzato il mercato del lavoro dell’anno appena concluso con l’Osservatorio Mercato del Lavoro 2023*. Un mercato che rispecchia il trend che si era già delineato nel primo semestre dell’anno, con una crescita e un’evoluzione delle modalità in cui le aziende cercano nuove risorse: un maggior numero di ricerche proattive delle aziende e di consultazione dei cv che i candidati caricano in piattaforma.

L’Osservatorio, analizzando le quasi 340.000 offerte di lavoro pubblicate in piattaforma (numero sostanzialmente stabile rispetto al 2022), ha anche illustrato la geografia degli annunci e le categorie professionali più richieste. In questo scenario, la regione Emilia-Romagna, con oltre 58.000 annunci di lavoro da parte delle aziende nel 2023 e che rappresentano il 17,1% del totale nazionale, si posiziona al secondo posto nella classifica nazionale InfoJobs, dopo Lombardia al primo (31,3%) e prima del Veneto al terzo posto (13,1%).

La geografia delle offerte di lavoro in Emilia Romagna

Per quanto concerne le province, Parma è nella top 5 con il 9,2% delle offerte di lavoro. In testa, a livello regionale, c'è Bologna con il 24,7% delle offerte sul totale della regione. Seguono, con pochi punti di distacco, Modena (20%) e Reggio Emilia (15,6%).

Categorie professionali più richieste

Nel 2023 la categoria professionale maggiormente richiesta in Emilia-Romagna è stata Operai, produzione, qualità (35,5%), seguita da Acquisti, Logistica, Magazzino (13,3%) e Commercio al dettaglio, GDO, Retail (9,4%). Analizzando le evidenze emerse, seppur fuori top 3, la categoria che ha fatto registrare il maggiore incremento rispetto all’anno precedente è il Settore Farmaceutico (+35,4%)

Le professioni con maggior numero di offerte

Relativamente alle offerte di lavoro presenti in piattaforma ecco la top 5 delle figure professionali più cercate in regione:

1. Magazziniere

2. Addetto Vendite

3. Operaio di produzione

4. Operatore di macchine cnc

5. Agente di commercio

*Fonte: analisi InfoJobs sulle offerte pubblicate in piattaforma dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.