Mezzo milione di euro per la nuova pista ciclabile tra Sissa e Trecasali

Inaugurata a Corte Sala la nuova pista ciclabile di 1,3 chilometri che collega, in piena sicurezza, i centri abitati di Sissa e Trecasali e il nuovo circuito Pedalart Pr18 “Tra Storia e Natura: la Rocca, il Po e i Fontanili” in occasione dell’iniziativa “Pedaliamo insieme”.

La nuova ciclabile - il cui cantiere è stato seguito dalla geometra comunale Mirka Grassi - ha richiesto un impegno economico di 485mila euro: 175mila euro concessi dalla Regione Emilia-Romagna, 55mila dall’azienda Corteva Agriscience (ex Pioneer) di Sissa e la restante parte tutta a carico del Comune di Sissa Trecasali.

“Completiamo il percorso ciclabile tra le due frazioni più popolose del nostro territorio - commentano il sindaco di Sissa Trecasali, Nicola Bernardi, ed il vicesindaco Mauro Foglia - garantendo, in piena sicurezza, il collegamento anche tra i vari plessi scolastici di Sissa e Trecasali. Incrementiamo ulteriormente i km di ciclabili presenti nel nostro comune che, lo ricordiamo con orgoglio, è riconosciuto come ‘Comune ciclabile’ da Fiab ed è l’unico in regione a potersi fregiare di questo prestigioso titolo al di sotto dei 10mila abitanti".

Il taglio del nastro ha coinciso con la festa per i vent’anni di attività di Fiab Parma Bicinsieme, giunta nella Bassa con un folto gruppo di ciclisti accompagnati da Gianluca Borghi, assessore alla Sostenibilità ambientale, energetica e alla mobilità del Comune di Parma.

“Il percorso Pedalart Pr18 - ha aggiunto l’assessora all’Ambiente e promozione del territorio Sara Tonini - si estende per 43 chilometri alla scoperta delle bellezze naturalistiche e culturali di Sissa Trecasali tra Rocca dei Terzi, Fontanili e Po. Un percorso tutto da scoprire per il quale abbiamo realizzato anche un’intuitiva cartina informativa”.

“Pedalart Pr18 - conclude l’assessore allo Sport Lorenzo Bizzi - è davvero a disposizione di tutti: sia di chi arriva nel nostro territorio come turista che di chi arriva come sportivo per allenarsi. Ora ci prepariamo alla prossima importante tappa che sarà quella di sabato 3 giugno con la seconda edizione dell’Ingorda sulla ciclovia Food Valley Bike, un’importante manifestazione cicloturistica che partendo da Parma arriverà sino a Busseto con tante tappe enogastonomiche intermedie anche a Sissa Trecasali con la nostra Spalla cruda di Palasone”.?