Miss Mamma Italiana 2022, premiata anche Licia Cristofaro di Calestano

C'è anche una mamma di Calestano, paesino in provincia di Parma, tra le Miss Mamma 2022: si tratta di Licia Cristofaro, 27 anni. La performer, mamma di Rodrigo che ha un anno, si è aggiudicata il titolo di Miss Mamma Fashion.

Organizzata dalla Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina ed in collaborazione con Fondazione Verdeblu di Bellaria Igea Marina, sabato 10 settembre, in Piazza Don Minzoni a Bellaria, si è svolta la Finale Nazionale di “Miss Mamma Italiana 2022”, manifestazione riservata a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni. Il Concorso, giunto quest’anno alla sua 29° edizione (è il primo in Italia dedicato alle mamme), non vuole premiare solo la bellezza, ma intende valorizzare il ruolo della mamma, come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

“Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica ed invalidante, ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile. Le 20 mamme finaliste (selezionate tra le vincitrici delle selezioni regionali svolte in tutta Italia in occasione delle Pre Finali che si sono tenute sempre a Bellaria Igea Marina a partire da lunedì 05 settembre), hanno sfilato con abiti eleganti ed in costume da bagno, ogni partecipante ha poi sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative), che rispecchiasse la propria personalità. Vincitrice, con la fascia, la corona ed il trofeo di “Miss Mamma Italiana 2022” CAROLINA BOSSI 31 anni, direttrice di un’azienda biomedicale, di Cantù (Como), sposata da 7 anni con Davide e mamma di Giorgia e Thomas, di 5 e 4 anni.

“Miss Mamma Italiana 2022” è una bellissima donna con lunghi capelli biondi, occhi azzurri ed un fisico perfetto, scolpito da un passato da giocatrice di basket a livello agonistico, donna solare, elegante e molto simpatica, amante dello sport e del canto. Carolina, parlando di se, dice: “sono una persona solare e sempre positiva, sono anche molto disordinata, ma sto migliorando! Amo i cavalli, il mio colore preferito è l’azzurro, mi piace ascoltare le canzoni di Adriano Celentano e guardare i film con Nicolas Cage, il mio piatto preferito è il risotto ai frutti di mare”. Carolina, parla anche della sua “avventura” a “Miss Mamma Italiana”: “è nato tutto per gioco, è stato mio marito ad iscrivermi, ho partecipato alla selezione nella mia regione e l’ho vinta, poi le fasi finali e la vittoria alla Finale.

Ho provato una grande emozione avere i miei figli e mio marito che facevano il tifo per me e sapere di poter essere per loro un esempio. Dedico la vittoria ai miei figli ed a mio marito, non solo perché sono qui grazie a lui, ma anche perché si è impegnato al massimo tra lavoro, figli e casa per permettermi di partecipare e godermi l’evento con la massima tranquillità. Non mi sono creata troppe aspettative, ma allo stesso tempo, da sportiva quale sono, ho giocato per vincere. È stata una esperienza davvero bella, positiva ed emozionante!”.