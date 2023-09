Modifiche alla viabilità per il festival femminista “RE/SISTER”

In occasione del Festival "RE/SISTER" sono previste le seguenti modifiche alla viabilità.

Il giorno 15 Settembre 2023, dalle 17:00 alle 18:00:

Istituzione del divieto di circolazione al transito del corteo lungo le seguenti strade: Piazza Garibaldi, Strada della Repubblica, Piazza Vittorio Emanuele II, Viale Tanara, Via Chiavelli, Via Barilla, via M.T di Calcutta (ingresso parco Ex – Eridania).

Dal 15/09/2023 al 17/09/2023 dalle 00:00 alle 24:00 ed il giorno 18/09/2023 dalle 00:00 alle 13:00:

Via Barilla – antistante civici 23, 25/A e 27

Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24h eccetto autorizzati manifestazione.

Destituzione della corsia preferenziale di strada della Repubblica e contestuale spegnimento del sistema di rilevamento dei transiti.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle disposizioni dei Responsabili i Servizi di Polizia Locale – unitamente ai soggetti individuati dall’art. 12 del Codice della Strada – in particolare relativamente alla progressiva riapertura delle strade a seguito del termine effettivo della manifestazione.