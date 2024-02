Monchio delle Corti: nuovo fuoristrada per il Soccorso Alpino grazie alla donazione di Luca Barilla

E’ stato chiamato “Infaticabile”, ed andrà a presidiare la zona del comune di Monchio delle Corti, nella zona più orientale dell’Appennino parmense. Si tratta di un nuovo mezzo fuoristrada, donato da Luca Barilla alla Stazione Monte Orsaro del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna.

Il mezzo è un Isuzu pick-up, completamente attrezzato ed equipaggiato per il soccorso sanitario e tecnico-sanitario in ambiente impervio. Verrà così sostituito il precedente fuoristrada, che dal 2006 era in pronta partenza dalla frazione monchiese di Valditacca, a presidio non solo dell’alta

Valcedra e Val d’Enza, ma in caso di necessità anche del restante territorio montano della provincia di Parma, del vicino appennino reggiano e della Lunigiana. Grazie a questo gesto di generosità è stato possibile inserire questo nuovo dispositivo di soccorso (dotato di barella, presidi

sanitari, defibrillatore semiautomatico e attrezzatura alpinistica) nel parco mezzi della stazione di soccorso parmense, oltre a quelli presenti a Borgotaro, Bedonia, Fornovo, Vaio (Fidenza) e Bosco di Corniglio.

“Non ci sono parole per esprimere la nostra gratitudine nei confronti di Luca Barilla per questo gesto” – ha commentato il Presidente del SAER Sergio Ferrari. “Questo nuovo mezzo fuoristrada consentirà ai nostri tecnici di operare in condizioni di maggiore sicurezza e portare aiuto in tutti

gli scenari, spesso molto difficili, in cui il nostro Corpo è chiamato ad intervenire. A nome di tutto il Servizio regionale – ha concluso Ferrari – grazie di cuore.”