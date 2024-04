E' morto Giovanni Paolo Bernini

Giovanni Paolo Bernini è deceduto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile. Sarebbe stato colto da un malore: aveva 61 anni. Per anni esponente di spicco del centrodestra in Emilia-Romagna si era candidato per le prossime elezioni comunali a Berceto. Giovanni Paolo Bernini è stato Assessore della giunta Vignali e presidente del Consiglio comunale di Parma.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani lo ha ricordato con un messaggio sui social: "Se ne è andato improvvisamente Giovanni Paolo Bernini, storico esponente di Forza Italia di Parma. Ci eravamo salutati due giorni fa e lo avevo incoraggiato per la sua candidatura a sindaco di Berceto. Riposa in pace"

"Oggi, con grande dolore e un senso di vuoto incolmabile - lo ricorda Massimo Petrelli, Coordinatore Sanita Forza Italia - mi trovo a scrivere queste parole nel momento in cui apprendo della tua scomparsa, avvenuta forse nel silenzio del sonno, lasciandoci tutti un po' più soli. La tua partenza ci costringe a riflettere non solo sulla tua vita e il tuo impegno in Forza Italia, ma anche e soprattutto sulle battaglie che hai combattuto con fierezza e determinazione, sia in ambito politico che personale. In qualità di medico coordinatore della sanità nella provincia di Parma e, soprattutto, come membro e sostenitore di Forza Italia, sento il bisogno di rivolgere queste parole non soltanto a te, ma a tutti coloro che sono pronti ad ascoltare".