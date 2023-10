Multe: nei primi otto mesi del 2023 emesse sanzioni per 11 milioni di euro

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 agosto del 2023 la polizia locale di Parma ha emesso sanzioni per più di 11 milioni di euro per quanto riguarda le violazione del codice della strada. Il dato si ricava dalla determina dirigenziale del Comune di Parma del 12 ottobre. Nel periodo tra gennaio e agosto, infatti "risultano notificati verbali per un importo complessivo pari ad € 11.179.442,96". Di questi 11 milioni di euro di verbali quasi 5 milioni sono dovute a multe relative ad infrazioni per quanto riguarda la Ztl, mentre il resto è dovuto a sanzioni relative alla violazione del codice della strada.