Neuroscienze della vita quotidiana nella giornata della donna

Nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata internazionale della donna, il Comune di Parma - Assessorato Servizi Educativi, Sistema Bibliotecario e Pari Opportunità ha organizzato il seminario “Neuroscienze della vita quotidiana: la ricerca tra nuove tecnologie, stereotipi di genere e bias cognitivi" che si è tenuto oggi al cinema Astra.

Una mattinata dedicata alle studentesse e agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori di secondo grado: ricercatori e professionisti del settore hanno affrontato numerosi temi legati alle scienze cognitive, utilizzando strumenti per favorire la partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze.

L'assessora con delega a Diritti e pari opportunità Caterina Bonetti ha portato i saluti istituzionali ai partecipanti e ha dichiarato: "Abbiamo pensato di promuovere come Comune un appuntamento che valorizzasse i percorsi professionali e di ricerca in ottica di genere. Occorre dare un messaggio chiaro alle ragazze e ai ragazzi delle scuole: le pari opportunità partono da pari occasioni di formazione, di inserimento, a uguali condizioni ovviamente, nel mondo del lavoro. Una maggior consapevolezza in questo senso e il superamento degli stereotipi di genere rispetto alle professioni sono elementi essenziali per conseguire una reale parità".

L’evento è stato realizzato con la collaborazione del team di Dottorandi del Professor Pier Francesco Ferrari dell’Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod del CNRS di Lione (Francia): Alice Massera ha approfondito il tema dell’impatto che la ricerca scientifica ha sulla società e Jacopo Baldi ha spiegato che cosa sono i bias cognitivi e come ci influenzano nella vita quotidiana. A seguire gli interventi di Sara Costa che ha spiegato che cosa sono le neuroscienze affettive e come comprendiamo le emozioni, di Andres Mendez che ha illustrato che cos'è l'intelligenza artificiale (AI) e, infine, di Daria Vettori che ha affrontato il tema della salute mentale negli adolescenti.