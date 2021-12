Nevicata dell'8 dicembre: spartineve in azione lungo le tangenziali

In occasione della nevicata di mercoledì 8 dicembre, il Comune di Parma ha attivato il piano neve. Il riepilogo delle attività svolte è il seguente. Mezzi spartineve: in totale sono stati attivati 104 spartineve. Tra questi, i principali interventi sono avvenuti negli svincoli dlela tangenziale, sulla grande viabilità, principali vie di comunicazione, nella zona di Parma sud e Parma nord ed in centro storico.

Diverse le squadre di spalatori che sono entrate in azione in città a partire dal centro storico, e nelle varie zone a nord e sud della città. È proseguita l’attività di spargimento di sale, che ha preso avvio nei giorni scorsi. Sono stati impiegati 10 mezzi, su 13 percorsi. Sono state sparse circa 50 tonnellate di sale, fino all’alba di giovedì 9 dicembre, con particolare riguardo a scuole e aree mercatali. Nella giornata di oggi, giovedì 9 dicembre, sono state attivate tre squadre di spalatori per il centro storico, a partire dalle sei, anche per fronteggiare le emergenze.