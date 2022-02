Parmigiani no vax in coda davanti alla caserma per denunciare Draghi

Nel pomeriggio di sabato 12 febbraio numerosi cittadini parmigiani appartenenti al movimento No vax e a quello No Green pass si sono presentati alla caserma dei carabinieri di via delle Fonderie a Parma per presentare denuncia contro il premier Mario Draghi. La stessa cosa era avvenuta, qualche giorno fa presso, presso la Procura della Repubblica di Parma.

Secondo quanto riportato dagli attivisti le denunce sono state presentate "per l'aperta violazione dei diritti fondamentali in corso: la Parma che resiste continua ad agire sul territorio mostrando la sua indignazione".