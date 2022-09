Riaprono le scuole, l'Auser: "Cerchiamo nonni vigili e accompagnatori"

Fra qualche giorno riapriranno le scuole. Anche per Auser è tempo di impegno. Sugli "Happy Bus" per accompagnare i ragazzi, durante il trasporto, e da oltre 30 anni i "Nonni Vigili" Auser con l'aiuto, negli ultimi tempi, di giovani richiedenti asilo presidiano la sicurezza dei bimbi davanti le diverse scuole della città. Questa è una prestazione in collaborazione con la polizia municipale. Ora, però, abbiamo bisogno di rafforzare le nostre presenze in questi servizi. Stiamo cercando nuovi volontari. E' un'esperienza molto interessante. La gratitudine dei bimbi e dei ragazzi, oltre delle loro famiglie, ripaga abbondantemente l'impegno richiesto. Per informazioni potete telefonare allo 0521 295006 oppure scrivere alla nostra posta elettronica auserparma@libero.it .