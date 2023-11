Novità al sistema di accesso del Parcheggio Dus

Nell’ambito della transizione digitale della pubblica amministrazione, Infomobility S.p.A. ha avviato un processo di innovazione e digitalizzazione dei vari servizi di mobilità, gestiti per conto del Comune di Parma, al fine di migliorarne e facilitarne la fruizione da parte dei cittadini. In quest'ottica Infomobility S.p.A. provvederà ad installare presso il parcheggio DUS, situato in viale Mentana 99/A, un nuovo sistema tecnologico di controllo degli accessi e pagamento della sosta con lettura automatica delle targhe. Sarà anche fornita la possibilità agli utenti, in caso di dimenticanza del pagamento alla cassa principale, di poter pagare direttamente alla colonnina d’uscita del parcheggio. Per permettere questo intervento il parcheggio rimarrà chiuso da sabato 25 novembre a venerdì 1 dicembre 2023. Il parcheggio DUS, posto nelle immediate vicinanze della Casa della Salute Parma Centro e del centro città, è composto da tre piani di cui uno a cielo aperto ed ha una capienza di 144 posti; è aperto tutti i giorni, per 24 ore al giorno ed è dotato di un sistema di videosorveglianza sempre attivo. La postazione del Parma bike sharing posta all’uscita del parcheggio, offre inoltre agli utenti la possibilità di utilizzare la bicicletta condivisa per i brevi spostamenti verso il centro città.