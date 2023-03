Nuova zona di caccia a Fornovo? Legambiente dice 'no'

Proposta di nuova azienda faunistico-venatoria a Fornovo Taro: privilegi per pochi e un danno per tutti. Legambiente esprime contrarietà alla realizzazione di una nuova azienda faunistico-venatoria nel territorio di Fornovo Taro in provincia di Parma. "La nostra associazione appoggia con convinzione i piccoli proprietari dei terreni e i cittadini che si oppongono a questo progetto che, dalle notizie frammentarie circolate in questo periodo, potrebbe comprendere un'ampia zona confinante con le frazioni della Magnana, Spagnano, Vizzola, Neviano e Cafragna".

Le aree interessate, composte da terreni agricoli e boschi sono inoltre ricomprese tra due importanti aree protette (Parco Regionale dei Boschi di Carrega e Riserva del Prinzera) e rappresentano un importante corridoio ecologico per la fauna, nel contesto dellaRiserva della Biosfera mab Unesco dell’Appennino. "Molti residenti sono giustamente preoccupati per i rischi derivanti dalla continua presenza, nel circondario, di persone armate. Desta particolare apprensione anche l’interazione con le attività legate all’escursionismo ambientale e più in generale con le attività agricole e agro-forestali che si svolgono nel corso dell’anno. E’ importante rilevare che questi ambienti, negli ultimi anni sempre più valorizzati, sono meta di numerosissimi escursionisti che si spostano a piedi e in bicicletta e di pellegrini che percorrono la via Francigena".

Riteniamo che l’attività venatoria sia lesiva della libertà d’azione e di movimento dei cittadini; che rappresenti un ostacolo per uno sviluppo armonico e per la salvaguardia ambientale del territorio. Legambiente sollecita le autorità pubbliche competenti ad ascoltare le ragioni dei cittadini e delle associazioni di tutela ambientale negando l’autorizzazione all’Istituzione di questa nuova azienda venatoria.