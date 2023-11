Nuove shopper per i commercianti a sostegno del negozio di vicinato

"Con lo slogan ‘Avere a cuore è comprare vicino a te' Ascom Parma ha dato il via ad una nuova campagna di promozione a sostegno del negozio di vicinato attraverso cui valorizzarne le caratteristiche peculiari. “Qualità, professionalità e servizio sono valori che da sempre contraddistinguono il negozio di vicinato; caratteristiche uniche che vanno difese perché è interesse di tutti che i negozi vivano", dichiara il Presidente Ascom Parma Vittorio Dall'Aglio. "Come Associazione – aggiunge – abbiamo sempre messo al centro della nostra attenzione l'importanza, soprattutto a livello sociale, del negozio di vicinato e ancor più oggi abbiamo ritenuto fosse giusto e doveroso dare forza e risalto a coloro che di fatto costituiscono la spina dorsale della nostra economia. I negozi di vicinato sono attività in cui ‘dall'altra parte del bancone' troviamo un nostro concittadino, un imprenditore che vive, lavora e contribuisce all'economia locale. Sostenere il valore sociale del negozio di vicinato, per tutelare al contempo anche quel rapporto umano di sinergia che inevitabilmente si instaura con il cliente, a beneficio dell'intera comunità, è il primario obiettivo che ci poniamo". "Nel dettaglio - specifica il Direttore Ascom Parma Claudio Franchini –abbiamo programmato la campagna pubblicitaria che si svilupperà su diversi canali, soprattutto social, e che prevede in particolare la distribuzione di oltre 40.000 borsine che i negozianti associati, di Parma e provincia, possono anche ritirare presso i nostri uffici di Parma Borgotaro Fidenza e Salsomaggiore e utilizzarle quale strumento promozionale con i propri clienti".