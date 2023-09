Nuovi investimenti per il cicloturismo nel parmense

Aumenta la mobilità dolce per i turisti in Emilia. Grazie al cofinanziamento del Ministero del Turismo, con la regia di Visit Emilia, ente della destinazione turistica che abbraccia il territorio delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, in accordo con la Regione Emilia Romagna, sono stati investiti fondi importanti su opere già presenti nel piano dei lavori pubblici, dando la priorità al sistema di ciclabili già finanziate nei bilanci dei Comuni. Gli interventi finanziati sono: la Ciclabile lungo il torrente Baganza, che collega il ponte della Navetta alla tangenziale per poi proseguire fino a Sala Baganza, per un importo di 190mila euro; il Pontile di Mezzani che potrà essere un utile approdo di ciclisti interessati alla Food Valley Bike, per un importo di 60mila euro. Per far crescere il turismo in Emilia sono fondamentali gli investimenti in infrastrutture – commenta Cristiano Casa, Presidente di Visit Emilia –. Insieme agli amministratori locali delle 3 province abbiamo cercato di individuare quei progetti già previsti nei piani delle opere pubbliche dei comuni che avrebbero potuto avere un impatto sullo sviluppo turistico e abbiamo puntato sul cicloturismo. È un settore in costante crescita e si registrano presenze sul nostro territorio da tutta Europa, in particolare dai paesi nord europei e dalla Svizzera. È necessario che i cicloturisti trovino infrastrutture di qualità che possano far vivere nel migliore dei modi le loro esperienze in Emilia». Si prevede che il FUNT, il fondo ministeriale per gli investimenti del Turismo, sarà finanziato anche per le annate 2023 e 2024. Visit Emilia, di concerto con la Regione Emilia Romagna, cercherà di sostenere i progetti dei Comuni già messi in calendario, per promuovere nuove infrastrutture turistiche.