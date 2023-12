Nuovi treni e nuovi orari: come cambia la Parma-Brescia

Da domenica 10 dicembre è entrato in vigore il nuovo orario del servizio ferroviario Trenord. Ad annunciare le modifiche al servizio è stata la stessa società attraverso una nota. I nuovi orari sono stati schedulati, spiegano, "per permettere interventi mirati su alcune linee, per migliorare la regolarità e l’affidabilità del servizio". Previsto anche l’ammodernamento della rete ferroviaria. L’azienda comunica che tutte le variazioni orarie sono consultabili sull’app Trenord. Le principali novità riguardano un aumento delle corse serali sulle dorsali S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Milano-Pioltello, il potenziamento del servizio sulle linee non elettrificate del Pavese e nei festivi sulla Brescia-Parma, oltre a singoli interventi su ulteriori collegamenti. Tra le principali novità che interesseranno la Brianza: la sospensione per lavori, dal prossimo 5 febbraio, della circolazione ferroviaria nella tratta Bergamo-Ponte San Pietro, percorsa dalle linee Milano-Carnate-Bergamo e Lecco-Bergamo, i cui treni arriveranno e partiranno da Ponte San Pietro. "Trenord sta lavorando con istituzioni, aziende e organizzazioni del territorio per predisporre adeguati servizi sostitutivi, durante il periodo di sospensione del servizio. Modalità e orari saranno comunicati nel mese di gennaio su sito e App Trenord" spiegano dall'azienda.

Linea Brescia-Parma

Sulla linea il servizio sarà potenziato nel pomeriggio dei giorni festivi e prevederà una corsa all’ora per direzione.