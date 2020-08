Questura di Parma: Giovanna Sabato è il nuovo dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

La Questura di Parma presenta alla città il nuovo dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, il Vice Questore Dottoressa Giovanna Sabato. Con l’occasione la Questura ringrazia il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dott.ssa Paola Liaci, che per tre anni ha fornito il suo prezioso contributo all’intera Questura in qualità di dirigente della Divisione PASI, ottenendo brillanti risultati. Auguriamo ogni fortuna alla Dott.ssa Liaci, che è stata trasferita alla Questura di Arezzo, dove oggi ricopre il prestigioso e delicato ruolo di Vicario del Questore di Arezzo.



La Dott.ssa Giovanna Sabato Giovanna è nata a Salerno il 22.12.1967 in servizio presso la Questura di Cremona dal 10 novembre 1993. Laureata in Giurisprudenza, conseguita il 04 ottobre 1993. Proveniente dalla Questura di Cremona con i seguenti incarichi. Dopo un periodo di affiancamento alla Squadra Mobile, ha diretto l’Ufficio del Personale, l’Ufficio Immigrazione e dal 04 di luglio 2006 ha avuto la reggenza della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell’ Immigrazione con provvedimento del Questore di Cremona. Ha diretto il Commissariato di Crema (CR) a scavalco in numerose occasioni. Trasferita alla Questura di Parma dal 03 luglio 2020 quale Dirigente della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione.