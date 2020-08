Nuovo Dpcm: mascherine e distanziamento sociale fino al 7 settembre

“Con il nuovo Dpcm - che non è ancora stato firmato - proroghiamo le misure precauzionali minime fino al 7 settembre, le mascherine, il distanziamento di un metro. È in perfetta coerenza con quanto fatto fino a oggi, abbiamo introdotto misure adeguate. Siamo in condizioni di stabilità con segnali di ripresa dei contagi. Stiamo facendo bene, anche meglio di altri Paesi”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi. Nel nuovo Dpcm in vigore fino al 7 settembre ”è prevista la ripartenza delle navi da crociera dal 15 agosto”. Nella stessa data “c’è la ripresa delle attività fieristiche con allestimenti che possono partire subito e le fiere vere e proprie dal primo settembre”.

Il premier Conte ribadisce l’appello alla responsabilità, rivolgendosi soprattutto ai più giovani: “Bisogna essere accorti ed intelligenti, non possiamo tornare indietro e vanificare tutti gli sforzi fin qui fatti. Capisco che questo è il periodo più caldo dell’anno, capisco i giovani che hanno desiderio di movide, però attenzione: bisogna muoversi in modo responsabile, dobbiamo preoccuparci della salute dei nostri cari e soprattutto delle persone più fragili, più vulnerabili”.

"Il governo si è assunto sempre la responsabilità politica delle proprie decisioni non ritenendo mai di dover delegare agli scienziati... Man mano che vengono pubblicati i verbali del Cts ci sarà il giochino: in quale misura il governo si è discostato? Le nostre valutazioni sono state complesse, muovendo dalle valutazioni degli esperti..." ha detto il premier Giuseppe Conte rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla zona rossa ad Alzano e Nembro dopo l'uscita del verbale del Cts.

