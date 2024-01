Ecco come sarà il nuovo Itis, palazzina demolita e rifatta: 14 milioni di euro per realizzare 40 aule

Il nuovo Itis Leonardo da Vinci verrà realizzato nella sede dell’esistente palazzina “informatica” dell’ITIS Leonardo Da vinci di Via Toscana. L'intervento, finanziato con fondi del Pnrr per oltre 14 milioni e 200 mila euro, verrà avviato con la posa della prima pietra nella mattinata di martedì 16 gennaio.

Per quanto riguada i lavori si procederà lavorando per lotti: verrà realizzato prima un lotto funzionante di 12 aule, in adiacenza via Toscana lato sottopasso ferrovia poi, demolita la palazzina esistente, si procederà con la realizzazione delle restanti 28 aule per complessivi 40 nuovi spazi/classe. La struttura è realizzata in cemento armato. Strutture orizzontali: ogni solaio è comprensivo di barriera al vapore, materassino acustico, pannello isolante

termico.

I solai di copertura saranno di due tipi: uno a solaio piano, praticabile solo per manutenzioni che ospitano gli impianti meccanici, presente nelle zone in prossimità delle due scale interne per un più veloce accesso. La restante parte di copertura sarà composta da un solaio inclinato che, per una porzione

protetta perimetralmente, ospiterà i pannelli fotovoltaici. Il manto di copertura è composto da una lamiera grecata antirombo ventilata.

Tutta la lattoneria sarà insonorizzata mediante sistema antirombo

Per quanto riguarda le strutture verticali ogni parete sarà composta da barriera al vapore, cappotto isolante esterno/interno e lana di vetro per isolamento acustico. Le pareti interne saranno tinteggiata con idropittura per interni e con proprietà anallergiche, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, ad elevata resistenza all’abrasione e all’umidità. Dal punto di vista impiantistico l’edificio avrà le caratteristiche prestazionali di NZEB (edificio ad energia quasi zero)

Il nuovo Itis di via Toscana: la scheda tecnica dell'intervento

Importo complessivo dell’intervento: euro 14.256.000,00 finanziato con fondi PNRR

Consegna lavori: 21 novembre 2023

Tempo esecuzione: 657 giorni

Fine lavori previsto per 8 settembre 2025

Ditta appaltatrice:

ALLODI SRL

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:

progettazione architettonica e direzione Lavori architettonica:

Deamicis-architetti professionisti associati

Arch. Domenica Fiorini - Arch. Davide Matteoni

Progettazione strutturale e direzione Lavori strutturale:

Ing. Andrea Luca Biagini - Studio Brambilla Ferrari SRL (Ing. Francesco Giuseppe Ferrari)

Progettazione Impianti elettrici, termici, antincendio e acustico

PSE srl (Ing. De Marco Giulio)

Geologo:

Dott. Geologo Fausto CampioliCoordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Geom. Stefano Galbiati

Responsabile del Progetto: ing. Paola Cassinelli - Amministrazione Provinciale

Ufficio di Supporto al RUP: Geom. Aristide Vitali, Arch. Matteo Piovani - Amministrazione

Provinciale