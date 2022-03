Oltretorrente in festa: domenica 20 marzo torna la storica Fiera di San Giuseppe

Dopo un lungo periodo di pausa, torna finalmente domenica 20 marzo, dalle 9 alle 20, la Fiera di San Giuseppe, uno degli appuntamenti storici più attesi dai cittadini che animerà l’intero quartiere dell’Oltretorrente grazie a stand, alimentari e non, musica, punti gastronomici e un vasto programma di iniziative collaterali. La Fiera di San Giuseppe con il patrocinio del Comune di Parma è organizzata da Edicta Eventi, in via D’Azeglio, con il marchio Ascom Parma Viva, e da Confesercenti in via Bixio, Piazzale Picelli e via Imbriani, con l’organizzazione di BieBi Eventi.

“Dopo due anni di pausa forzata dovuta alla pandemia – hanno affermato i Presidenti di Ascom e Confesercenti, Vittorio Dall’Aglio e Francesca Chittolini – questa edizione della Fiera avrà sicuramente un significato ancor più profondo, perché sarà l’occasione per tornare a vivere momenti in compagnia, in un contesto commerciale vivo e partecipe grazie ai tanti operatori che saranno presenti con stand di prodotti di artigianato, alimentari, abbigliamento e ai negozi delle vie che resteranno aperti. Speriamo davvero che, specialmente in questo difficile momento storico che stiamo attraversando, la Fiera di San Giuseppe possa, come sempre, essere un momento di svago per famiglie, cittadini e visitatori che vorranno riscoprire la bellezza dell’Oltretorrente”.