Open day di primavera da Lilli e il Vagabondo: sabato porte aperte al canile

Sono in tanti e in via Melvin Jones aspettano, con le code in movimento e con gli occhi dietro una rete, una nuova vita. Per conoscere da vicino tutti gli ospiti (cani, ma anche tanti mici) che potrebbero entrare a far parte della tua famiglia il Polo di affezione Lilli e Il Vagabondo apre le sue porte sabato prossimo. 13 maggio, dalle 11 alle 17 (orario continuato) in Open day pieno di informazioni, emozioni e gadgets.

"Si tratta ormai di un appuntamento atteso dalle famiglie e soprattutto dai bambini di Parma" dice il Vice Sindaco con delega al Benessere Animale del Comune di Parma Lorenzo Lavagetto "aprire le porte del canile con queste occasioni di visita libera ha principalmente lo scopo di presentare i suoi ospiti, la cui aspettativa è quella di una permanenza il più possibile provvisoria, ma anche di mostrare quanto articolato sia il servizio che il Polo fornisce alla città sia in termini di cura degli animali residenti sia in termini di una loro preparazione alla vita in famiglia. Chi adotta un cane del canile porta a casa un animale che è stato valutato ed educato e che può corrispondere alle necessità che vengono dichiarate agli operatori"

Se avete il progetto di adottare un amico a quattro zampe venite a conoscerli l'open day di Primavera non vi deluderà: conoscerete le modalità di adozione, parlerete con gli operatori che vi spiegheranno che gli animali vengono affidati vaccinati e sterilizzati, vedrete come sono educati gli ospiti di Lilli e il Vagabondo e come possono dimostrare gratitudine e affetto anche solo per una visita.

"Il Polo di Affezione di Parma" dice la Dirigente Donatella Signifredi "è un servizio che sempre più vuole inserirsi nella vita della città, pur con le sue caratteristiche di luogo protetto e circoscritto è uno spazio dove già si alternano molti operatori e molti volontari. Gli open day che vengono promossi con regolarità sono solo una delle modalità con cui la città può interagire liberamente con questa realtà, molte altre sono in programma per un dialogo tra cittadini, il servizio stesso e gli animali che vivono in territorio urbano sempre più fitto e sempre più proficuo"

Per chi ha deciso di allargare la famiglia con amico a quattro zampe l'appuntamento è sabato 13 maggio dalle 11 alle 17 presso il Polo d'Affezione Municipale in via Melvin Jones 19.