Open Day: oltre 5.300 visitatrici e visitatori per le giornate di orientamento

È senz’altro molto positivo il bilancio dell’Open Day 2024 dell’Università di Parma. Il tradizionale Salone di orientamento e informazione “Studiare a Parma” ha chiuso i battenti oggi con la giornata dedicata alle lauree magistrali, consolidando gli ottimi risultati complessivi di questa edizione: una full immersion che da giovedì scorso ha animato la Sede centrale dell’Ateneo con stand, presentazioni di corsi e servizi (trasmesse anche in diretta streaming) e numerose altre iniziative, permettendo a visitatrici e visitatori di farsi un’idea di cosa significa studiare a Parma e delle tante opportunità che offrono l’Ateneo e la città. Nel complesso oltre 5.300 le visitatrici e i visitatori nei quattro giorni e più di 3.600 le visualizzazioni delle dirette streaming delle presentazioni dei corsi, che come sempre resteranno disponibili sul canale YouTube di Ateneo. Le immatricolazioni per l’anno accademico 2024-2025 si apriranno dal 16 luglio e si potranno effettuare esclusivamente online sul sito web di Ateneo. Per il 2024-25 l’offerta formativa cresce ancora, arrivando a 104 corsi complessivi: 49 triennali (di cui 4 a orientamento professionale), 7 magistrali a ciclo unico e 48 magistrali. Tutte le informazioni sulla nuova offerta formativa sono costantemente aggiornate sul sito web dell’Università www.unipr.it e sul sito dedicato ai corsi di studio https://corsi.unipr.it/ scegli-il-tuo-corso, appositamente realizzato per le future matricole.

Tutte le info sulle iscrizioni, con modalità e tempistiche, si trovano sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unipr.it/ iscrizioni