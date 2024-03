Opere Pubbliche: approvato il progetto di adeguamento strutturale del Palazzetto Sanvitale

La Giunta Comunale approva il progetto di adeguamento strutturale del Palazzetto Eucherio Sanvitale, predisponendo un finanziamento di 500 mila euro. Questa decisione avviene dopo la messa in sicurezza degli affreschi, terminata nel 2023, attività ineludibile e propedeutica agli interventi strutturali che avrebbero altrimenti potuto compromettere il valore artistico e l’integrità degli affreschi. Il nuovo progetto prevede interventi di consolidamento statico per consentire l'utilizzo dell'edificio in sicurezza. L’inizio dei lavori è previsto per l’estate 2024. “La riqualificazione del Palazzetto Sanvitale si colloca in un disegno complessivo di rifunzionalizzazione del parco Ducale, nell’ambito del quale è stata rinnovata l’area giochi, sta per concludere la valorizzazione del muro Farnesiano sul lato est con un nuovo accesso da viale Piacenza, oltre all’avvio nei prossimi mesi della ristrutturazione della fontana del Trianon” commenta Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici “Ringrazio Parma Infrastrutture e gli uffici coinvolti per il lavoro profuso, dopo gli importanti interventi di messa in sicurezza degli affreschi nel Palazzetto”. Il Palazzetto Sanvitale, luogo di inestimabile valore artistico e culturale situato all’interno del Parco Ducale, è un gioiello dell’architettura tardo-quattrocentesca, internamente affrescato con dipinti di carattere paesaggistico e religioso.