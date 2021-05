Ordine dei Commercialisti: l'Assemblea approva il Bilancio Consuntivo 2020

Si è svolta venerdì 7 maggio 2021 l’Assemblea annuale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Parma (ODCEC Parma) convocata in videoconferenza nel rispetto delle norme in materia di sicurezza. Sono stati 480 gli iscritti che si sono collegati partecipando all’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio 2020 che si chiude con un avanzo di gestione di euro 13.568,24. E’ stata altresì l’occasione per rendere un saluto speciale ai colleghi che hanno compiuto 35 anni di iscrizione all’Albo e per dare il benvenuto ai neo iscritti. L’avanzo di amministrazione complessivo, inteso anche come patrimonio dell’Ente, si attesta a euro 517.287,59, ed è prevalentemente costituito da disponibilità liquide e investimenti finanziari. I lavori assembleari sono stati diretti e coordinati dal Presidente ODCEC Parma, Emanuele Favero, che ha ricordato gli avvenimenti dell’anno trascorso. Un 2020 iniziato normalmente e impostato per chiudere il mandato del Consiglio in carica con importanti progetti di promozione dell’immagine della professione. Un periodo denso di impegni Istituzionali a partire dalla Cerimonia di apertura di Parma 2020 – Capitale Italiana della cultura, di convegni in presenza, fino al torneo di calcio tra Ordini. E alla partecipazione a Roma, il 19 e 20 febbraio, agli Stati Generali con tutti i consiglieri degli ordini territoriali. «Poi è cambiato tutto – ha ricordato Emanuele Favero - Sappiamo quello che è accaduto. Riguardando la mia agenda, da metà marzo a fine aprile, gli impegni istituzionali sono stati praticamente azzerati; abbiamo vissuto giorno per giorno, cercando di capire come organizzare le nostre vite alla luce di questo fattore sanitario che ha spezzato la nostra normalità. E questo è valso anche per la nostra Segreteria. Abbiamo fatto del nostro meglio per tentare di rendere un supporto informativo a tutti i colleghi, destreggiandoci nella complessità del momento. E’ con sincerità che rivolgo a loro il mio grande ringraziamento: nonostante le difficoltà ed il disorientamento del momento sono state propositive e dotate di spirito di adattamento».