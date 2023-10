Ospedale dei Bambini: comparto operatorio dedicato al cardiochirurgo pediatra Giancarlo Rastelli

Un riconoscimento ad uno dei più eccellenti interpreti della cardiochirurgia pediatrica mondiale. Alle sue ricerche, sviluppate presso la prestigiosa Mayo Clinic di Rochester, si devono due tecniche, ancora oggi usate negli interventi di cardiochirurgia per bambini e adolescenti. E’ al medico, cresciuto nel parmense e formatosi all’Università di Parma, Giancarlo Rastelli che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ha voluto dedicare il Comparto Operatorio Pediatrico dell’Ospedale Maggiore, citando una sua frase che testimonia la profonda fede nella scienza e nella carità cristiana “Sapere senza sapere amare è nulla. E’ meno di nulla”.

La cerimonia della scopertura della targa si è svolta all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” alla presenza del Vescovo di Parma mons. Enrico Solmi, del sindaco del Comune di Parma Michele Guerra, del rettore dell’Università di Parma Paolo Andrei e del direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario Ausl Massimo Fabi. Insieme al direttore di Unità operativa di Chirurgia pediatrica Emilio Casolari e al responsabile della struttura di Cardiologia pediatrica Bertrand Tchana presenti i medici e i colleghi del dott. Rastelli tra cui Umberto Squarcia che avviò un rapporto di stretta collaborazione tra l’Ospedale di Parma e la prestigiosa Mayo Clinic, rappresentanti dell’Associazione Medici Cattolici Italiani sede di Parma, degli ordini professionali e delle associazioni di volontariato tra cui l’Associazione Bambino Cardiopatico.

“Come Azienda abbiamo deciso di dedicare il Comparto operatorio pediatrico, che è una eccellenza del nostro ospedale, - ha dichiarato Massimo Fabi - ad una delle eccellenze mondiali della medicina e della ricerca in cardiochirurgia pediatrica. Crediamo sia il giusto riconoscimento ad un medico che ha iniziato proprio a Parma il suo percorso di studio e specializzazione. Con queste intitolazioni vogliamo rendere merito a tutti gli interpreti che hanno fatto grande la medicina e hanno un legame con il nostro territorio”.

“Giancarlo Rastelli è una figura di grande rilievo per la nostra scuola di Medicina e per l’Ateneo – ha osservato il Rettore Paolo Andrei - e il suo è un esempio indiscusso di dedizione alla ricerca e di attenzione e vicinanza ai pazienti. Il suo contributo alla medicina è stato molto importante, e le sue scoperte hanno uno spazio ben preciso nei testi di cardiologia e nelle stesse pratiche operatorie in cardiochirurgia pediatrica. Questa intitolazione è un omaggio a un medico illustre, a un grande ricercatore e a una persona straordinaria: un vero e proprio modello per le sue qualità scientifiche, professionali e umane, soprattutto nel rapporto con i pazienti e con i colleghi”.