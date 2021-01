Ospedale di Borgotaro: proseguono a pieno ritmo i lavori per l'area chirurgica

Proseguono a pieno ritmo i lavori all’Ospedale di Borgotaro per la realizzazione dei nuovi locali dell’area chirurgica. Al termine degli interventi, già entro la fine di febbraio il “Santa Maria” potrà contare su un nuovo reparto di endoscopia digestiva. Successivamente sarà ultimata la ristrutturazione del comparto operatorio, con la realizzazione entro l’estate di una sala operatoria di ultima generazione e dell’osservazione post-operatoria. Le ditte incaricate sono al lavoro già dallo scorso novembre, per un progetto che prevede la realizzazione degli interventi in due step principali: in un primo momento verrà portata a termine la ristrutturazione al terzo piano per la nuova endoscopia quindi, subito dopo, il cantiere si trasferirà al piano inferiore, per la realizzazione delle opere previste nel comparto operatorio.

“Un nuovo comparto operatorio ed una nuova endoscopia rappresentano un’opportunità di crescita per le attività chirurgiche dell’Ospedale di Borgotaro – spiega Giuseppina Frattini, Direttore del Presidio Ospedaliero Ausl - Per tutta la durata del cantiere le altre due sale operatorie e l’ambulatorio endoscopico non subiranno rallentamenti della propria attività: oltre alle urgenze, proseguiremo con il

recupero degli interventi chirurgici già programmati e sospesi la scorsa primavera a causa dell’emergenza coronavirus. La prossima estate il comparto ristrutturato sarà attivo, rendendo così più agevole l’attività chirurgica per tutte le attività specialistiche presenti. La nuova endoscopia, inoltre, consentirà un incremento delle attività, per rispondere in modo tempestivo alle necessità della popolazione”.

L’AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA

Il primo cantiere è stato aperto al terzo piano della struttura, a fianco del Day-hospital oncologico: in un’area precedentemente riservata agli studi medici sono in corso di realizzazione nuovi ambienti destinati ad accogliere il servizio di Endoscopia digestiva. Ambulatori, maggiori spazi per la diagnostica e locali tecnici: i lavori al terzo piano proseguono senza sosta, per consegnare i nuovi ambienti agli

specialisti del Presidio Ospedaliero Ausl nei tempi previsti. “Contiamo di ultimare i lavori dell’endoscopia - prevede Renato Saviano, Direttore del Servizio Attività Tecniche dell’Ausl di Parma – entro la fine di febbraio, in modo che le attività possano essere operative nella nuova sede nei giorni immediatamente successivi. Conclusa questa prima parte, gli operai si sposteranno al piano inferiore, per realizzare la seconda fase del progetto”.

IL COMPARTO OPERATORIO e L’OSSERVAZIONE INTENSIVA POST OPERATORIA

Una volta terminati i lavori della nuova endoscopia, il cantiere si trasferirà al secondo piano, dove verrà realizzato un nuovo comparto operatorio completo di osservazione post operatoria, con due posti letto. La zona interessata sarà quella dei vecchi ambulatori endoscopici che, insieme ad una delle tre sale operatorie attualmente in funzione, verrà trasformata in una sala operatoria all’avanguardia,

certificata “Iso-5”, con funzionalità e standard igienico-sanitari improntati alla massima efficienza e capaci di garantire maggiori parametri di sicurezza, sia per i pazienti che per gli operatori. Oltre alla sala operatoria, nella stessa area verrà realizzata l’osservazione post-operatoria, che consentirà al personale sanitario di poter gestire in sicurezza anche i pazienti chirurgici complessi. Completano i

lavori tutti i locali accessori, comprensivi di percorsi di sicurezza per malati e operatori, ambienti di deposito e sterilizzazione dei materiali, oltre a stanze per la preparazione del personale.

“La nuova endoscopia ed il nuovo comparto operatorio – commenta Paolo Orsi, Direttore del Dipartimento Chirurgico Ausl – renderanno l’area chirurgica dell’Ospedale di Borgotaro ancora più performante. Nella sala operatoria, per esempio, moderni impianti di aerazione e sanificazione potranno ridurre i tempi tra un intervento e l’altro, mentre la creazione dei due posti di osservazione permetteranno ai nostri

professionisti di poter gestire nella massima sicurezza anche le situazioni più delicate”