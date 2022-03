Ospedale di Vaio: il 18 marzo un incontro pubblico per la prevenzione neurologica

Confrontarsi, insieme ai professionisti dell’Ausl, sulla prevenzione e la cura del cervello. E’ questa la finalità de “Le stagioni del cervello”, un incontro aperto al pubblico nel quale, il prossimo 18 marzo, i professionisti dell’Unità operativa di Neurologia dell’ospedale fidentino saranno a disposizione della popolazione, per rispondere a domande e curiosità, o fornire informazioni sull’organo più straordinario ed affascinante del corpo umano. L’incontro si inserisce all’interno della Settimana Mondiale del Cervello, che si celebra dal 14 al 20 marzo ed è promossa in Italia, come ogni anno, dalla Società italiana di Neurologia (SIN). Sarà un pomeriggio di scambio e confronto, con tante pillole di informazione per conoscere il cervello: curarlo, proteggerlo e prevenire le principali malattie cerebrovascolari, mantenendolo sempre attivo e vigile, in tutte le stagioni della vita.

L’appuntamento è per il pomeriggio di venerdì 18 marzo, nell’aula A dell’Ospedale di Vaio, dalle ore 14.30 alle 17: l’ingresso è gratuito e rivolto a tutti i cittadini, nel rispetto delle norme anti-covid e con il possesso del green pass.