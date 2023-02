Ospedale di Vaio, al telefono con il cardiologo: consulenze gratuite il 13 febbraio dalle 10 alle 12

Come prevenire le malattie cardiovascolari, dall’alimentazione corretta ed equilibrata, all’attività fisica moderata e regolare. Ma anche conoscere quali sono i sintomi da non sottovalutare, quando e quali controlli è utile fare e quali sono le cure disponibili per la salute del cuore. Queste e altre ancora sono le informazioni che i cittadini possono chiedere ai cardiologi dell’Ospedale di Vaio, lunedì 13 febbraio dalle 10 alle 12, chiamando il numero verde 800.05.22.33.

L’U.O. di Cardiologia e terapia intensiva dell’Ospedale di Vaio aderisce all’iniziativa “Cardiologie aperte 2023”, organizzata da ANMCO, l’Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri e dalla Fondazione per il tuo cuore – HCF onlus. Nella settimana dal 12 al 19 febbraio, è attivo il numero verde 800.05.22.33, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16; le telefonate sono trasferite in logica territoriale, collegando cioè la chiamata al cardiologo più vicino. Insieme ai tanti professionisti che hanno aderito in tutta Italia, i medici dell’Ospedale di Vaio rispondono alle chiamate lunedì 13 febbraio, dalle 10 alle 12.

“Anche quest’anno aderiamo volentieri all’iniziativa “Cardiologie aperte” – spiega Giovanni Tortorella, direttore dell’U.O. di Cardiologia e terapia intensiva coronarica dell’Ospedale di Vaio –. Il cardiologo gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione di malattie cardiovascolari e nel controllo dei fattori di rischio. Ma per mantenere in salute il cuore è indispensabile la collaborazione del paziente. La consulenza telefonica – sottolinea Tortorella - è dunque una buona occasione per fare accrescere nel cittadino questa consapevolezza”.

Solo nel 2022, l’équipe dell’U.O. di Cardiologia dell’Ospedale di Vaio ha garantito sul territorio provinciale oltre 30.000 prestazioni ambulatoriali, mentre i ricoveri sono stati 484