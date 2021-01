Palestre, riapertura in bilico per il 5 marzo: in più si potrà accedere solo se vaccinati

A Parma e provincia, ancora in zona arancione per almeno due settimane, le palestre ed in centri sportivi sono ancora chiusi. E lo saranno almeno fino al prossimo 5 marzo. Anche dopo quella data la riattivazione non è certa. Durante la sua diretta Instagram il Ministro dello Sport Spadafore lo ha lasciato intuire. Ma una novità c'è per quanto riguarda il settore sportivo: c’è stata un’apertura importante da parte delle associazioni di settore in merito ad una possibile certificazione vaccinale. Potrebbe infatti essere richiesto, ai clienti, di sottoporsi al vaccino per poter accedere alle strutture sportive. Sarà difficile riuscire ad anticipare i tempi per la riapertura e la certezza non c'è nemmeno per il 5 marzo ma si intravede qualche spiraglio.