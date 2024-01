Chiedilo a Parmatoday, una residente: "Nel parco delle Lavandaie rifiuti e degrado dopo la notte di Capodanno"

Chiedilo a Parmatoday. Storie di degrado e inciviltà. Ecco la situazione nel parco delle lavandaie, nel quartiere San Lazzaro, dopo la serata di Capodanno.

LA LETTERA DI UNA RESIDENTE - "Buongiorno, vorrei rendere pubblico lo stato del parco delle lavandaie a San Lazzaro dopo la notte di capodanno, dove gruppi di ragazzi hanno banchettato lasciando poi un porcile di bicchieri e bottiglie di vetro nel gazebo adiacente i giochi dei bimbi e sotto le altalene, hanno inoltre fatto saltare tre bidoni dell'immondizia con dei petardi, una cosa veramente deprimente. Ad oggi la situazione è ancora così, nessuno è passato a pulire. Veramente uno schifo sia l'educazione dei giovani che la pubblica amministrazione: mi chiedo come un parco con ben 4 cancelli la sera non sia chiuso, mi chiedo come le forze dell'ordine non passino a fare qualche giretto, ma forse sono ancora l'unica a stupirsi di queste cose. E un parco bellissimo vicino a una scuola dove vengono a giocare tanti bimbi vederlo trattato in questo modo lascia veramente l'amaro in bocca che vergogna...".

