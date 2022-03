Strada Orzi Baganza, i residenti: "Hanno tolto le altalene e lo scivolo, ridateci il nostro parco"

"Hanno tolto quattro altalene e lo scivolo ed ora qui non ci viene più nessuno. Un tempo era un parco bellissimo frequentato da tantissime famiglie del quartiere". I residenti della zona di strada Orzi Baganza protestano per le condizioni del parco delle Pioppe, che si trova nei pressi della rotatoria tra viale Villetta, via Chiavari e strada Farnese. I cittadini, che un anno fa frequentavano con assiduità questa area verde, ora non si vedono più in zona: le famiglie con bambini, soprattutto, hanno perso l'abitudine di uscire di casa per venire qui.

Un presidio sociale contro il degrado dell'area che però non è più utilizzabile o è fruibile solo in parte. "Abito in quartiere - scrive una nostra lettrice - e vorrei segnalate le condizioni del parco. Già dall'anno scorso hanno tolto le altalene e lo scivolo per i bambini più grandi. La panchina è rotta: c'è anche il rischio che qualcuno si faccia male. Nel nostro quartiere ci sono tante famiglie a cui piacerebbe riavere il parco con i giochi".

Alcuni giochi per i bambini, infatti, sono stati tolti e non più, almeno per ora, ricollocati all'interno del parco. Poi alcuni elementi di arredo urbano, come una panchina, sono rotti o in condizioni precarie. "Ridotto così non ci va quasi nessuno. Gli unici giochi rimasti sono tre cavallucci, uno scivolo piccolo e due altalene per i bambini piccoli. Hanno tolto (non si sa perchè) quattro altalene per i bambini più grandi e lo scivolo, sempre per i più grandi. La panchina è ridotta nelle condizioni pessime".