Parma al 10° posto per qualità della vita di giovani e anziani

La Provincia di Parma è al 10° posto per la qualità della vita di anziani, mentre si piazza al 14esimo posto per giovani. Per quanto riguarda il servizio dedicato ai bambini è al 12esimo. Questo quanto emerge dalle tre speciali classifiche redatte dal quotidiano Il Sole 24 Ore proprio sulla "Qualità della vita" declinata per le fasce d’età. Dopo quella dello scorso anno, si tratta della seconda edizione dei tre indici, calcolati ciascuno su 12 parametri statistici forniti da fonti certificate (Istat, Miur, Centro studi Tagliacarne, Iqvia).

Nello specifico è seconda in Italia per orti urbani, cioè per metri quadrati ogni 100 residenti di almeno 65 anni. Al 91° posto su 107 province per trasporto anziani e disabili. Per quanto riguarda i servizi offerti ai bambini, la provincia di Parma è 12a in Italia. Parma è al 102° posto per il numero medio nelle scuole pubbliche. Quattordicesimo posto aper i giovani, attratti dalla nostra città. Male l'imprenditoria giovanile, 103° posto.