Parma Baseball Club e nuovo Centro oncologico, insieme per vincere il trofeo più importante: sconfiggere il cancro

Un campionato che vedrà in campo la società, i giocatori e gli oncologi dell’Ospedale Maggiore quello che inizierà il prossimo 22 maggio per 1949 Parma Baseball Club ASD sul diamante di via Casati Confalonieri. Il loro impegno si tradurrà in un sostegno al nuovo Centro oncologico di Parma in quanto parte dell’incasso da abbonamenti e biglietti sarà devoluto alla raccolta fondi “insieme con te”, ma la loro partecipazione è iniziata fin da subito con un coinvolgimento diretto dei giocatori e del responsabile del Day hospital oncologico Marcello Tiseo in una campagna di prevenzione che si svilupperà in campo e sui social.

Dalla loro fantasia e dall’esperienza medico scientifica di Marcello Tiseo sono nati infatti i video che accompagneranno le loro partite con l’obiettivo di diffondere corretti stili di vita con il sorriso tra tifosi e pubblico. “Abbiamo vinto tanti prestigiosi trofei – recita uno di questi – dobbiamo ancora vincere quello che più conta: sconfiggere il cancro”.

“Vogliamo essere la squadra della città e il nuovo Centro oncologico deve essere un progetto di tutta la città, anche noi vogliamo fare la nostra parte”, ha dichiarato il presidente della società Luca Meli davanti al plastico del Centro oncologico accompagnato dall’allenatore Guido Poma e da una rappresentanza dei giocatori (Tommaso Battioni, Alberto Mineo, Sebastiano Poma, Michele Pomponi,) e Cristian Ferrari del gruppo “Social” della società.

“E’ un coinvolgimento corale quello del 1949 Parma Baseball Club – ha dichiarato Marcello Tiseo – dai vertici della società che hanno deciso di sostenere il nuovo Centro oncologico ai giocatori che hanno partecipato attivamente alla realizzazione dei video in qualità di autori, registi e attori ma soprattutto hanno chiesto, si sono informati e insieme abbiamo cercato il linguaggio adeguato per comunicare prevenzione. A tutti loro il mio ringraziamento più sincero”.

Per seguire la squadra e aderire alla campagna di solidarietà per il nuovo Centro oncologico le loro pagine facebook e instagram.