Parma Calcio e Comune di Casalmaggiore: solidarietà alla famiglia della tifosa aggredita

Abbiamo deciso di non lasciarvi soli, per questo ci tenevamo come Club a incontrarvi per portare il nostro messaggio di solidarietà”. Con queste parole Luca Martines, Managing Director Corporate del Parma Calcio, ha aperto l’incontro con la famiglia Veneri, tifosa della squadra crociata e vittima di un episodio di minacce e aggressione nella prima settimana di novembre.

La famiglia, composta dalla mamma Gennifer, dal papà Massimo e dai figli Nora e John, era stata aggredita da un gruppo di persone che li aveva minacciati di indossare una sciarpa del Parma Calcio, intimandogli di toglierla durante la fiera di San Carlo a Casalmaggiore.

Per questo, una delegazione crociata, composta da Luca Martines, dallo SLO Giuseppe Squarcia e dal responsabile della Comunicazione Fabrizio Cometti, insieme al Sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni, e all’Assessore alla Cultura e al Turismo Marco Micolo, peraltro tifoso del Parma, ha incontrato nella sala consiliare del Comune di Casalmaggiore tutta la famiglia Veneri per sottolineare che si è trattato di un episodio isolato e che il calcio deve essere portatore di solidarietà e positività.

Grande appoggio dell’Amministrazione Comunale che nel condannare questo episodio isolato, ha espresso il proprio sostegno alla famiglia, tifosa del Parma Calcio, regalando un libro sulla città ai bambini.

“Siamo consapevoli che quanto accaduto non rispecchia il senso civico per il quale il Comune di Casalmaggiore si è sempre distinto. Per questo siamo al fianco della massima istituzione cittadina per sottolineare che il calcio deve essere portatore di messaggi di gioia e di emozione positiva” ha concluso Luca Martines.

Alla famiglia Veneri, felice per l’incontro con il Club, sono state consegnate quattro magliette personalizzate della Prima Squadra Maschile crociata e l’invito a presentarsi al Mutti Training Center di Collecchio per incontrare la squadra del cuore, per la quale da sempre fanno il tifo.