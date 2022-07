Parma è la quinta città più 'green' d'Italia

Paarma si conferma tra le città più green d'Italia. La città ducale resta nella fascia alta dei capoluoghi di provincia e si piazza al quinto posto, dietro Milano, Bologna, Torino e Trento, guadagnando ben 4 posizioni rispetto al 2020, quando era nona in classifica. E' quanto emerge dalla sesta edizione dello Smart City Index di Ey, precedentemente noto come Ernst & Young, colosso mondiale dei servizi professionali di consulenza direzionale, revisione contabile, fiscalità e formazione.

Il rapporto analizza le 109 città capoluogo di provincia d'Italia, classificando il loro sviluppo in termini di investimenti e iniziative del territorio da un lato (readiness) e comportamenti dei cittadini dall’altro, su tre assi strategici: transizione ecologica, transizione digitale e inclusione sociale.

Il dettaglio dell'analisi

"Nuovi valori e comportamenti, ripensamento di luoghi e modalità di lavoro, recupero del senso di comunità: l'esperienza del lockdown e, più ampiamente, l'impatto del Covid-19 hanno modificato profondamente le priorità e le abitudini degli italiani, con impatti considerevoli sui lavoratori e, di conseguenza, sull’evoluzione delle città. È per questa ragione che la sesta edizione dello Smart City Index di Ey diventa Human Smart City Index, integrando indicatori legati ai comportamenti ecologici, alle competenze digitali dei cittadini e all’inclusione sociale", spiega una nota di Ey, che ha condotto l'indagine. Sono 456 gli indicatori presi in esame secondo le direttrici del cambiamento digitale (infrastrutture, co-working, incubatori, start up etc.), ecologico (mobilità sostenibile, efficienza energetica...) e dell'inclusione sociale (politiche sociali, servizi sanitari, ascolto, imprenditoria giovane etc.), sia dal lato della readiness, cioé le iniziative e gli investimenti pubblici e privati che rendono disponibili infrastrutture e servizi, che da quello dei comportamenti dei cittadini rispetto alla readiness.