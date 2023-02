Parma, mamma lasciata sola dopo il parto: “Il post partum è un momento delicato: senza una rete di supporto può diventare rischioso"

In relazione al disagio post partum lamentato da una neomamma a Parma, Alessandra Bellasio, ostetrica e divulgatrice sanitaria su Unimamma.it, ha così commentato:

“Il post partum è un momento molto delicato, soprattutto per le primipare. E’ fondamentale ribadire l’importanza di una rete di supporto attorno a chi accudisce un neonato, dal momento che, in un periodo così complesso e ricco di stress psico-fisico, la stanchezza puó prendere il sopravvento in ogni momento. Il Rooming in, ossia la possibilità di tenere il bambino nella stessa stanza ma, per il sonno in un letto separato, è una risorsa importante per agevolare la relazione tra mamma e neonato, favorendo l’allattamento e l’istinto di cura. D’altro canto dovrebbe sempre essere il frutto di una scelta informata e consapevole e la mamma dovrebbe essere sempre seguita e supportata dal personale. Serve un cambio culturale per scardinare lo stereotipo della mamma perfetta, per questo è importante sensibilizzare sulla complessità del post partum. Siamo tutte grate a Levante che ha dedicato all’argomento la canzone in gara a Sanremo”.