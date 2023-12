Parma senza botti e petardi: scatta il divieto per Capodanno

Botti e petardi vietati a Parma. Torna, come ogni anno, la campagna di sensibilizzazione dell’Amministrazione Comunale, per il rispetto e l'osservanza del regolamento di Polizia Urbana che vieta i botti di Capodanno.

L’appello è contro l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici con l’obiettivo di limitare questa abitudine di fine anno, dannosa per l’ambiente, pericolosa per le persone e dannosa per gli animali.

L’Amministrazione Comunale ricorda che per vivere serenamente le festività è previsto specifico divieto di utilizzo di botti e petardi, come da Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Botti, petardi e fuochi d’artificio sono vietati in tutta la città, tutto l’anno, non solo a Capodanno. In particolare sono vietati nel centro storico, o dove siano presenti persone, animali, vicino ad abitazioni o ovunque possano recare disturbo, danno o molestia ( art. 8 bis del Regolamento Polizia Urbana).