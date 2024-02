Parma-Suzzara, treno soppresso per il troppo ritardo

A causa di un grave ritardo, il treno sulla Parma-Suzzara è stato soppresso. Lo riferisce La Gazzetta di Mantova, che fa il punto sull'ultimo episodio, in ordine di tempo, che ha riguardato una delle tratte più discusse. Un altro avvenimento che ha rimesso al centro di polemiche la linea già altre volte investita da ritardi, cancellazioni e disguidi che hanno portato i passeggeri a lamentarsi esponendo le proprie ragioni. Intanto, dalla Regione Emilia è arrivata anche la conferma: "La linea dovrà essere elettrificata entro il 2025", per evitare disagi che quotidianamente investono passeggeri in diverse corse della tratta. Il costo per l'operazione ammonta a 58 milioni di euro.